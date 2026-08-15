LAIKA the Cosmodog 今日價格

LAIKA the Cosmodog (LAIKA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 LAIKA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAIKA。

LAIKA the Cosmodog 目前市值在 $ 123,578 排名第 #-，流通供應量為 1.00T LAIKA。過去 24 小時內，LAIKA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAIKA 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +1.29%。過去一天，總交易量達到 --。

LAIKA the Cosmodog（LAIKA）市場資訊

市值 $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 123.58K$ 123.58K $ 123.58K 流通量 1.00T 1.00T 1.00T 總供應量 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

LAIKA the Cosmodog 的目前市值為 $ 123.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAIKA 的流通量為 1.00T，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 123.58K。