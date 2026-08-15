Laika AI 今日價格

Laika AI (LKI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.32%。目前 LKI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LKI。

Laika AI 目前市值在 $ 16,646.47 排名第 #-，流通供應量為 428.23M LKI。過去 24 小時內，LKI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03639983，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LKI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -74.19%。過去一天，總交易量達到 --。

Laika AI（LKI）市場資訊

市值 $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K 流通量 428.23M 428.23M 428.23M 總供應量 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

Laika AI 的目前市值為 $ 16.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LKI 的流通量為 428.23M，總供應量是 999999978.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.08K。