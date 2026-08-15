Lady Marian 今日價格

Lady Marian (MARIAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.77%。目前 MARIAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MARIAN。

Lady Marian 目前市值在 $ 856,121 排名第 #-，流通供應量為 1.00B MARIAN。過去 24 小時內，MARIAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00101892（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00804868，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MARIAN 在過去一小時內波動了 +4.49%，過去7 天內波動了 +12.00%。過去一天，總交易量達到 $ 95.98K。

Lady Marian（MARIAN）市場資訊

市值 $ 856.12K$ 856.12K $ 856.12K 成交量（24H） $ 95.98K$ 95.98K $ 95.98K 完全稀釋市值 $ 856.12K$ 856.12K $ 856.12K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lady Marian 的目前市值為 $ 856.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 95.98K。MARIAN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 856.12K。