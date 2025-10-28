LAD（LAD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001511 $ 0.00001617 24H最低價 $ 0.00001511 24H最高價 $ 0.00001617 歷史最高 $ 0.00042021 最低價 $ 0.00001355 漲跌幅（1H） -1.26% 漲跌幅（1D） -3.59% 漲跌幅（7D） +2.66%

LAD（LAD）目前實時價格為 $0.00001524。過去 24 小時內，LAD 的交易價格在 $ 0.00001511 至 $ 0.00001617 之間波動，市場活躍度顯著。LAD 的歷史最高價為 $ 0.00042021，歷史最低價為 $ 0.00001355。

從短期表現來看，LAD 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.26%，過去 24 小時內變動為 -3.59%，過去 7 天內累計變動為 +2.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LAD（LAD）市場資訊

市值 $ 15.24K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 15.24K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

LAD 的目前市值為 $ 15.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAD 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.24K。