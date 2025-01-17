L3USD 圖標

L3USD 價格 (L3USD)

USD

L3USD (L3USD) 實時價格圖表

$0.139729
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+0.10%(1D)

今天 L3USD (L3USD) 的價格

今天 L3USD (L3USD) 的實時價格爲 0.139729 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。L3USD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
L3USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.53 USD
- L3USD 當天價格變化爲 +0.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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L3USD (L3USD) 價格表現 USD

今天內，L3USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027179
在過去30天內，L3USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1301761614
在過去60天內，L3USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1376037498
在過去90天內，L3USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.13513005733242355

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00027179+0.19%
30天$ -0.1301761614-93.16%
60天$ -0.1376037498-98.47%
90天$ -0.13513005733242355-49.16%

L3USD (L3USD) 價格分析

L3USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.137397
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$ 0.14167
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$ 10.09
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-0.06%

+0.19%

-85.90%

L3USD (L3USD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 6.53
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什麼是L3USD (L3USD)

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L3USD (L3USD) 資源

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L3USD 兌換爲當地貨幣

1 L3USD 兌換 AUD
A$0.2235664
1 L3USD 兌換 GBP
0.11318049
1 L3USD 兌換 EUR
0.13553713
1 L3USD 兌換 USD
$0.139729
1 L3USD 兌換 MYR
RM0.6287805
1 L3USD 兌換 TRY
4.94920118
1 L3USD 兌換 JPY
¥21.69572183
1 L3USD 兌換 RUB
14.40885448
1 L3USD 兌換 INR
12.1005314
1 L3USD 兌換 IDR
Rp2,290.63897776
1 L3USD 兌換 PHP
8.18672211
1 L3USD 兌換 EGP
￡E.7.0423416
1 L3USD 兌換 BRL
R$0.84536045
1 L3USD 兌換 CAD
C$0.19981247
1 L3USD 兌換 BDT
16.98825182
1 L3USD 兌換 NGN
217.64608227
1 L3USD 兌換 UAH
5.89376922
1 L3USD 兌換 VES
Bs7.545366
1 L3USD 兌換 PKR
Rs38.98578829
1 L3USD 兌換 KZT
74.1262345
1 L3USD 兌換 THB
฿4.82763695
1 L3USD 兌換 TWD
NT$4.59848139
1 L3USD 兌換 CHF
Fr0.12715339
1 L3USD 兌換 HKD
HK$1.08709162
1 L3USD 兌換 MAD
.د.م1.40427645