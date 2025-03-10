今天 L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 的價格

今天 L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) 的實時價格爲 0.996043 USD。目前其市值爲 $ 94.18M USD。FRXUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。

L2 Standard Bridged frxUSD 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 733.57K USD

- L2 Standard Bridged frxUSD 當天價格變化爲 -0.44%

- 其循環供應量爲 94.76M USD

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