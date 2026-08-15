Kyros 今日價格

Kyros (KYROS) 今日實時價格為 $ 0.01260445，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 KYROS 兌 USD 的匯率為 $ 0.01260445 每 KYROS。

Kyros 目前市值在 $ 290,275 排名第 #-，流通供應量為 23.03M KYROS。過去 24 小時內，KYROS 的交易價格在 $ 0.01239026（低點）和 $ 0.01267894（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158595，而歷史最低價為 $ 0.00927596。

短期表現方面，KYROS 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -1.90%。過去一天，總交易量達到 $ 98.10。

Kyros（KYROS）市場資訊

市值 $ 290.28K$ 290.28K $ 290.28K 成交量（24H） $ 98.10$ 98.10 $ 98.10 完全稀釋市值 $ 574.50K$ 574.50K $ 574.50K 流通量 23.03M 23.03M 23.03M 總供應量 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

Kyros 的目前市值為 $ 290.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 98.10。KYROS 的流通量為 23.03M，總供應量是 45578880.03552297，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 574.50K。