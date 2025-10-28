Kylie（KYLIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 至 $ 0.00134643
24H最低價 $ 0
24H最高價 $ 0.00134643
歷史最高 $ 0.00134643
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） -14.60%
漲跌幅（1D） +697.17%
漲跌幅（7D） +4,587.71%

Kylie（KYLIE）目前實時價格為 $0.00112482。過去 24 小時內，KYLIE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00134643 之間波動，市場活躍度顯著。KYLIE 的歷史最高價為 $ 0.00134643，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，KYLIE 在過去 1 小時內的價格變動為 -14.60%，過去 24 小時內變動為 +697.17%，過去 7 天內累計變動為 +4,587.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kylie（KYLIE）市場資訊

市值 $ 1.07M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 1.07M
流通量 1.00B
總供應量 1,000,000,000.0

Kylie 的目前市值為 $ 1.07M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KYLIE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。