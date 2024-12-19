今天 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) 的價格

今天 Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) 的實時價格爲 0.55129 USD。目前其市值爲 $ 6.80M USD。KNCL 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Kyber Network Crystal Legacy 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 22.47K USD

- Kyber Network Crystal Legacy 當天價格變化爲 -7.16%

- 其循環供應量爲 12.32M USD

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