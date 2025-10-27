Kwenta（KWENTA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 20.16 24H最高價 $ 21.31 歷史最高 $ 790.99 最低價 $ 6.88 漲跌幅（1H） +0.84% 漲跌幅（1D） +1.14% 漲跌幅（7D） -25.62%

Kwenta（KWENTA）目前實時價格為 $20.95。過去 24 小時內，KWENTA 的交易價格在 $ 20.16 至 $ 21.31 之間波動，市場活躍度顯著。KWENTA 的歷史最高價為 $ 790.99，歷史最低價為 $ 6.88。

從短期表現來看，KWENTA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.84%，過去 24 小時內變動為 +1.14%，過去 7 天內累計變動為 -25.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kwenta（KWENTA）市場資訊

市值 $ 11.16M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 16.72M 流通量 532.38K 總供應量 797,713.826637721

Kwenta 的目前市值為 $ 11.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KWENTA 的流通量為 532.38K，總供應量是 797713.826637721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.72M。