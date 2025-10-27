Kwenta 目前實時價格為 20.95 USD。跟蹤 KWENTA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KWENTA 價格趨勢。Kwenta 目前實時價格為 20.95 USD。跟蹤 KWENTA 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 KWENTA 價格趨勢。

Kwenta 價格 (KWENTA)

1 KWENTA 兌換為 USD 的實時價格：

$20.95
$20.95
+1.10%1D
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Kwenta (KWENTA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:12:09 (UTC+8)

Kwenta（KWENTA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 20.16
$ 20.16
24H最低價
$ 21.31
$ 21.31
24H最高價

$ 20.16
$ 20.16

$ 21.31
$ 21.31

$ 790.99
$ 790.99

$ 6.88
$ 6.88

+0.84%

+1.14%

-25.62%

-25.62%

Kwenta（KWENTA）目前實時價格為 $20.95。過去 24 小時內，KWENTA 的交易價格在 $ 20.16$ 21.31 之間波動，市場活躍度顯著。KWENTA 的歷史最高價為 $ 790.99，歷史最低價為 $ 6.88

從短期表現來看，KWENTA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.84%，過去 24 小時內變動為 +1.14%，過去 7 天內累計變動為 -25.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kwenta（KWENTA）市場資訊

$ 11.16M
$ 11.16M

--
--

$ 16.72M
$ 16.72M

532.38K
532.38K

797,713.826637721
797,713.826637721

Kwenta 的目前市值為 $ 11.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KWENTA 的流通量為 532.38K，總供應量是 797713.826637721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.72M

Kwenta（KWENTA）價格歷史 USD

今天內，Kwenta 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.236262
在過去30天內，Kwenta 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +1.4730594450
在過去60天內，Kwenta 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +15.8748206000
在過去90天內，Kwenta 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +10.414374693861759

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.236262+1.14%
30天$ +1.4730594450+7.03%
60天$ +15.8748206000+75.77%
90天$ +10.414374693861759+98.85%

什麼是Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Kwenta 價格預測 (USD)

Kwenta（KWENTA）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Kwenta（KWENTA）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Kwenta 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Kwenta 價格預測

KWENTA 兌換為當地貨幣

Kwenta（KWENTA）代幣經濟

了解 Kwenta（KWENTA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 KWENTA 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Kwenta (KWENTA) 的其他問題

Kwenta（KWENTA）今日價格是多少？
KWENTA 實時價格為 20.95 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 KWENTA 兌 USD 的價格是多少？
目前 KWENTA 兌 USD 的價格為 $ 20.95。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Kwenta 的市值是多少？
KWENTA 的市值為 $ 11.16M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
KWENTA 的流通供應量是多少？
KWENTA 的流通供應量為 532.38K USD
KWENTA 的歷史最高價（ATH）是多少？
KWENTA 的歷史最高價是 790.99 USD
KWENTA 的歷史最低價（ATL）是多少？
KWENTA 的歷史最低價是 6.88 USD
KWENTA 的交易量是多少？
KWENTA 的 24 小時實時交易量為 -- USD
KWENTA 今年會漲嗎？
KWENTA 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 KWENTA 價格預測 獲取更深入的分析。
Kwenta（KWENTA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$114,730.48

$4,144.32

$0.04905

$198.78

$5.4118

$4,144.32

$114,730.48

$198.78

$2.6050

$0.20166

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001869

$0.02453

$0.2028

$0.000000000000000000002000

$0.04179

$0.0003637

$0.24775

