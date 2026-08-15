Kurumi 是什麼？

Ku-Chan | Kurumi 是一種由社群驅動的代幣，靈感來自一隻充滿活力的白色柴犬「Kurumi」的真實故事。這隻柴犬曾從日本千葉灣犬舍獲救——正是這個犬舍，曾經讓Cocoro與Neiro重拾希望。在rikowako.mama溫柔的照料下，Ku-Chan的旅程延續了從Kabosumama和最初的Doge開始的慈悲與救援傳統。這個專案旨在讚頌那些獲得第二次機會的真實故事，以及被救助動物與關心牠們的人之間的深厚情誼，同時向更廣泛的柴犬啟發生態圈內的社群、善良與連結致敬。

什麼讓Kurumi如此獨特？

Ku-Chan | Kurumi 屬於一個罕見的救援血統，連結了數隻知名收容所犬——Doge、Cocoro 和 Neiro——它們都源自千葉灣。作為這個救援圈中唯一一隻白色的柴犬，Kurumi的故事突顯了其獨特性，也彰顯了社群共同救援故事中的延續性。這個專案聚焦於真實故事的傳承與保存，將自身的身份根植於真實、同理心與歷史遺產之中，因而與一般以迷因為主的代幣截然不同。

Kurumi 的歷史 Kurumi 於 2025 年 10 月 14 日正式推出。並於 10 月 20 日由社群接手管理。

Kurumi 的下一步是什麼？

媒體行銷與廣告 KOL 與合作夥伴 推廣、熱門話題及上架至加密貨幣平台與交易所

KU-CHAN 可用於哪些方面？

Ku-Chan | Kurumi 代幣是一種社群代幣，用於支持 Ku-Chan 生態圈內的參與、故事傳播與專案發展。它代表了對社群主導的各種活動的參與，例如藝術、媒體，以及圍繞動物救援的公益宣傳。此外，該代幣也可用於社會運動、收藏獎勵，以及限量的數位或實體合作項目，以慶祝與千葉灣犬隻相關的救援血統。

今日Kurumi（KURUMI）的價格是多少？

即時價格為NT$，反映過去24小時內的價格變動幅度為-3.02%。此數字每幾秒重新計算一次，以反映全球市場的即時交易情況。

KURUMI有多少枚代幣在流通？

KURUMI的流通供應量為1000000000.0，代表目前由公眾持有的數量。流通供應量會影響價格發現與市值，特別是對於新興資產而言。

目前有多少持有者持有Kurumi？

在支援的網絡中，KURUMI的獨特持有者估計有--個。持有者數量增加通常意味著該資產的採用率上升，以及長期投資興趣的增強。

今日Kurumi的市值是多少？

市值達到NT$939428.85960804456000，使Kurumi在全球排名第7944位。市值有助投資人了解該資產相對其他資產的規模與成熟度。

今日KURUMI的交易活躍度如何？

過去24小時內，該代幣的交易量達NT$--。較高的交易量通常與更強的流動性及更多交易參與者相關。

近期Kurumi價格走勢的驅動因素是什麼？

過去24小時內-3.02%的價格變動受市場情緒、投資者行為、BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)整體表現，以及--生態系統的最新動態所影響。熱門新聞或交易興趣的上升也可能有所貢獻。