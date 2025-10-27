Kura（KURA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03918104 $ 0.03918104 $ 0.03918104 24H最低價 $ 0.04115171 $ 0.04115171 $ 0.04115171 24H最高價 24H最低價 $ 0.03918104$ 0.03918104 $ 0.03918104 24H最高價 $ 0.04115171$ 0.04115171 $ 0.04115171 歷史最高 $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 最低價 $ 0.03837987$ 0.03837987 $ 0.03837987 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） -1.81% 漲跌幅（7D） -95.07% 漲跌幅（7D） -95.07%

Kura（KURA）目前實時價格為 $0.03938296。過去 24 小時內，KURA 的交易價格在 $ 0.03918104 至 $ 0.04115171 之間波動，市場活躍度顯著。KURA 的歷史最高價為 $ 1.47，歷史最低價為 $ 0.03837987。

從短期表現來看，KURA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 -1.81%，過去 7 天內累計變動為 -95.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kura（KURA）市場資訊

市值 $ 37.57K$ 37.57K $ 37.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 126.91K$ 126.91K $ 126.91K 流通量 953.95K 953.95K 953.95K 總供應量 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685 3,222,489.156951685

Kura 的目前市值為 $ 37.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KURA 的流通量為 953.95K，總供應量是 3222489.156951685，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 126.91K。