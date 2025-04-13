KStarCoin 價格 (KSC)
今天 KStarCoin (KSC) 的實時價格爲 0 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KSC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KStarCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- KStarCoin 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，KStarCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，KStarCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，KStarCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，KStarCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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KStarCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
KStarCoin is KStarLive’s ERC20 based cryptocurrency that will allow KStarLive to connect fans of Hallyu around the world to Korea. KStarCoin will be integrated into KStarLive's upcoming incentivized platform for our 8.5 Million subscribers. The project was born from our belief that fans should be rewarded for the value they add to the platform. Fans are currently posting high-quality content online, and getting no proper credit for it. In our blockchain users will be able to perform P2P transactions thanks to the use of smart contracts. Users can also crowdfund concerts, greets and meets, as well as other events. They can even buy the tickets for said events with KStarCoin. We are here to connect international fans with their stars.
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