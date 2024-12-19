Krypton DAO 圖標

Krypton DAO 價格 (KRD)

USD

Krypton DAO (KRD) 實時價格圖表

$0.613431
$0.613431$0.613431
-4.60%(1D)

今天 Krypton DAO (KRD) 的價格

今天 Krypton DAO (KRD) 的實時價格爲 0.613397 USD。目前其市值爲 $ 63.02M USD。KRD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Krypton DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.65K USD
- Krypton DAO 當天價格變化爲 -4.61%
- 其循環供應量爲 102.46M USD

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Krypton DAO (KRD) 價格表現 USD

今天內，Krypton DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0296494050023092
在過去30天內，Krypton DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1751643462
在過去60天內，Krypton DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0346324559
在過去90天內，Krypton DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.049752860300838

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0296494050023092-4.61%
30天$ -0.1751643462-28.55%
60天$ -0.0346324559-5.64%
90天$ -0.049752860300838-7.50%

Krypton DAO (KRD) 價格分析

Krypton DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.593406
$ 0.593406$ 0.593406

$ 0.643046
$ 0.643046$ 0.643046

$ 4.04
$ 4.04$ 4.04

-0.00%

-4.61%

-28.62%

Krypton DAO (KRD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 63.02M
$ 63.02M$ 63.02M

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

102.46M
102.46M 102.46M

什麼是Krypton DAO (KRD)

The Krypton DAO is the world's first decentralized community alliance platform with DAO governance.

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Krypton DAO (KRD) 資源

官網

大家還在問：關於 Krypton DAO (KRD) 的其他問題

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KRD 兌換爲當地貨幣

1 KRD 兌換 AUD
A$0.97530123
1 KRD 兌換 GBP
0.48458363
1 KRD 兌換 EUR
0.58886112
1 KRD 兌換 USD
$0.613397
1 KRD 兌換 MYR
RM2.7602865
1 KRD 兌換 TRY
21.51183279
1 KRD 兌換 JPY
¥96.18678357
1 KRD 兌換 RUB
63.46205362
1 KRD 兌換 INR
52.19395073
1 KRD 兌換 IDR
Rp10,055.68691568
1 KRD 兌換 PHP
36.24562873
1 KRD 兌換 EGP
￡E.31.23417524
1 KRD 兌換 BRL
R$3.83373125
1 KRD 兌換 CAD
C$0.87715771
1 KRD 兌換 BDT
73.30707547
1 KRD 兌換 NGN
953.9550144
1 KRD 兌換 UAH
25.75040606
1 KRD 兌換 VES
Bs30.66985
1 KRD 兌換 PKR
Rs170.71451907
1 KRD 兌換 KZT
321.81873605
1 KRD 兌換 THB
฿21.18673238
1 KRD 兌換 TWD
NT$20.03354602
1 KRD 兌換 CHF
Fr0.54592333
1 KRD 兌換 HKD
HK$4.76609469
1 KRD 兌換 MAD
.د.م6.15237191