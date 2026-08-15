KRWQ 今日價格

KRWQ (KRWQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.13%。目前 KRWQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KRWQ。

KRWQ 目前市值在 $ 1,091,893 排名第 #-，流通供應量為 1.60B KRWQ。過去 24 小時內，KRWQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KRWQ 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -0.06%。過去一天，總交易量達到 $ 31.18K。

KRWQ（KRWQ）市場資訊

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K 完全稀釋市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 1.60B 1.60B 1.60B 總供應量 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445 1,604,082,737.732445

KRWQ 的目前市值為 $ 1.09M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31.18K。KRWQ 的流通量為 1.60B，總供應量是 1604082737.732445，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.09M。