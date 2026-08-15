Kromatika 今日價格

Kromatika (KROM) 今日實時價格為 $ 0.00294088，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 KROM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00294088 每 KROM。

Kromatika 目前市值在 $ 291,118 排名第 #-，流通供應量為 82.30M KROM。過去 24 小時內，KROM 的交易價格在 $ 0.00287382（低點）和 $ 0.00295419（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.265959，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KROM 在過去一小時內波動了 +0.65%，過去7 天內波動了 -0.20%。過去一天，總交易量達到 $ 2.69。

Kromatika（KROM）市場資訊

市值 $ 291.12K$ 291.12K $ 291.12K 成交量（24H） $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 完全稀釋市值 $ 294.08K$ 294.08K $ 294.08K 流通量 82.30M 82.30M 82.30M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kromatika 的目前市值為 $ 291.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.69。KROM 的流通量為 82.30M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 294.08K。