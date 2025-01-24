Kroma Staked ETH 圖標

Kroma Staked ETH 價格 (SPETH)

USD

Kroma Staked ETH (SPETH) 實時價格圖表

$3,399.23
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+2.90%(1D)

今天 Kroma Staked ETH (SPETH) 的價格

今天 Kroma Staked ETH (SPETH) 的實時價格爲 3,399.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SPETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kroma Staked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 385.98 USD
- Kroma Staked ETH 當天價格變化爲 +2.98%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kroma Staked ETH (SPETH) 價格表現 USD

今天內，Kroma Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +98.41
在過去30天內，Kroma Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -141.9453862630
在過去60天內，Kroma Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.3685108710
在過去90天內，Kroma Staked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +98.41+2.98%
30天$ -141.9453862630-4.17%
60天$ -7.3685108710-0.21%
90天$ 0--

Kroma Staked ETH (SPETH) 價格分析

Kroma Staked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,276.56
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$ 3,398.49
$ 3,398.49$ 3,398.49

$ 7,603.05
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+1.57%

+2.98%

+0.12%

Kroma Staked ETH (SPETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 385.98
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什麼是Kroma Staked ETH (SPETH)

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Kroma Staked ETH (SPETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kroma Staked ETH (SPETH) 的其他問題

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SPETH 兌換爲當地貨幣

1 SPETH 兌換 AUD
A$5,370.7834
1 SPETH 兌換 GBP
2,719.384
1 SPETH 兌換 EUR
3,229.2685
1 SPETH 兌換 USD
$3,399.23
1 SPETH 兌換 MYR
RM14,888.6274
1 SPETH 兌換 TRY
121,352.511
1 SPETH 兌換 JPY
¥528,070.3805
1 SPETH 兌換 RUB
339,481.1001
1 SPETH 兌換 INR
293,251.5721
1 SPETH 兌換 IDR
Rp54,826,282.6469
1 SPETH 兌換 PHP
198,481.0397
1 SPETH 兌換 EGP
￡E.170,947.2767
1 SPETH 兌換 BRL
R$20,123.4416
1 SPETH 兌換 CAD
C$4,860.8989
1 SPETH 兌換 BDT
414,026.214
1 SPETH 兌換 NGN
5,286,482.496
1 SPETH 兌換 UAH
142,563.7062
1 SPETH 兌換 VES
Bs190,356.88
1 SPETH 兌換 PKR
Rs946,311.6397
1 SPETH 兌換 KZT
1,767,667.5846
1 SPETH 兌換 THB
฿114,486.0664
1 SPETH 兌換 TWD
NT$110,882.8826
1 SPETH 兌換 CHF
Fr3,059.307
1 SPETH 兌換 HKD
HK$26,446.0094
1 SPETH 兌換 MAD
.د.م33,924.3154