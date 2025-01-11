Kroak on Kaspa 圖標

Kroak on Kaspa 價格 (KROAK)

USD

Kroak on Kaspa (KROAK) 實時價格圖表

$0.00137822
$0.00137822$0.00137822
-18.50%(1D)

今天 Kroak on Kaspa (KROAK) 的價格

今天 Kroak on Kaspa (KROAK) 的實時價格爲 0.00137822 USD。目前其市值爲 $ 950.97K USD。KROAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kroak on Kaspa 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 158.27K USD
- Kroak on Kaspa 當天價格變化爲 -18.53%
- 其循環供應量爲 690.00M USD

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Kroak on Kaspa (KROAK) 價格表現 USD

今天內，Kroak on Kaspa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000313567337746698
在過去30天內，Kroak on Kaspa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024422792
在過去60天內，Kroak on Kaspa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Kroak on Kaspa 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000313567337746698-18.53%
30天$ +0.0024422792+177.21%
60天$ 0--
90天$ 0--

Kroak on Kaspa (KROAK) 價格分析

Kroak on Kaspa 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00130569
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$ 0.00177317
$ 0.00177317$ 0.00177317

$ 0.00371105
$ 0.00371105$ 0.00371105

+0.03%

-18.53%

-48.76%

Kroak on Kaspa (KROAK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 950.97K
$ 950.97K$ 950.97K

$ 158.27K
$ 158.27K$ 158.27K

690.00M
690.00M 690.00M

什麼是Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

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Kroak on Kaspa (KROAK) 資源

官網

大家還在問：關於 Kroak on Kaspa (KROAK) 的其他問題

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KROAK 兌換爲當地貨幣

1 KROAK 兌換 AUD
A$0.0022327164
1 KROAK 兌換 GBP
0.0011163582
1 KROAK 兌換 EUR
0.0013368734
1 KROAK 兌換 USD
$0.00137822
1 KROAK 兌換 MYR
RM0.0061882078
1 KROAK 兌換 TRY
0.0488165524
1 KROAK 兌換 JPY
¥0.2173039474
1 KROAK 兌換 RUB
0.1400684986
1 KROAK 兌換 INR
0.1187887818
1 KROAK 兌換 IDR
Rp22.5937668768
1 KROAK 兌換 PHP
0.08131498
1 KROAK 兌換 EGP
￡E.0.0696414566
1 KROAK 兌換 BRL
R$0.0084347064
1 KROAK 兌換 CAD
C$0.0019846368
1 KROAK 兌換 BDT
0.1681152756
1 KROAK 兌換 NGN
2.1367647236
1 KROAK 兌換 UAH
0.0582711416
1 KROAK 兌換 VES
Bs0.07304566
1 KROAK 兌換 PKR
Rs0.3837929234
1 KROAK 兌換 KZT
0.727286694
1 KROAK 兌換 THB
฿0.0477966696
1 KROAK 兌換 TWD
NT$0.0456328642
1 KROAK 兌換 CHF
Fr0.0012541802
1 KROAK 兌換 HKD
HK$0.0107225516
1 KROAK 兌換 MAD
.د.م0.0138373288