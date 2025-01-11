Krida Fans 價格 (KRIDA)
今天 Krida Fans (KRIDA) 的實時價格爲 0.00511988 USD。目前其市值爲 $ 113.65K USD。KRIDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Krida Fans 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 174.85 USD
- Krida Fans 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 22.20M USD
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今天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002881632。
在過去60天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000215956。
在過去90天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00040932633067931。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.10%
|30天
|$ -0.0002881632
|-5.62%
|60天
|$ +0.0000215956
|+0.42%
|90天
|$ -0.00040932633067931
|-7.40%
Krida Fans 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-0.10%
+0.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.
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|1 KRIDA 兌換 AUD
A$0.0082942056
|1 KRIDA 兌換 GBP
￡0.0041471028
|1 KRIDA 兌換 EUR
€0.0049662836
|1 KRIDA 兌換 USD
$0.00511988
|1 KRIDA 兌換 MYR
RM0.0229882612
|1 KRIDA 兌換 TRY
₺0.1813461496
|1 KRIDA 兌換 JPY
¥0.8072514796
|1 KRIDA 兌換 RUB
₽0.5203334044
|1 KRIDA 兌換 INR
₹0.4412824572
|1 KRIDA 兌換 IDR
Rp83.9324455872
|1 KRIDA 兌換 PHP
₱0.30207292
|1 KRIDA 兌換 EGP
￡E.0.2587075364
|1 KRIDA 兌換 BRL
R$0.0313336656
|1 KRIDA 兌換 CAD
C$0.0073726272
|1 KRIDA 兌換 BDT
৳0.6245229624
|1 KRIDA 兌換 NGN
₦7.9377595544
|1 KRIDA 兌換 UAH
₴0.2164685264
|1 KRIDA 兌換 VES
Bs0.27135364
|1 KRIDA 兌換 PKR
Rs1.4257329836
|1 KRIDA 兌換 KZT
₸2.701760676
|1 KRIDA 兌換 THB
฿0.1775574384
|1 KRIDA 兌換 TWD
NT$0.1695192268
|1 KRIDA 兌換 CHF
Fr0.0046590908
|1 KRIDA 兌換 HKD
HK$0.0398326664
|1 KRIDA 兌換 MAD
.د.م0.0514035952