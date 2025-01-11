Krida Fans 圖標

Krida Fans 價格 (KRIDA)

USD

Krida Fans (KRIDA) 實時價格圖表

$0.00511988
$0.00511988$0.00511988
-0.10%(1D)

今天 Krida Fans (KRIDA) 的價格

今天 Krida Fans (KRIDA) 的實時價格爲 0.00511988 USD。目前其市值爲 $ 113.65K USD。KRIDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Krida Fans 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 174.85 USD
- Krida Fans 當天價格變化爲 -0.10%
- 其循環供應量爲 22.20M USD

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Krida Fans (KRIDA) 價格表現 USD

今天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002881632
在過去60天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000215956
在過去90天內，Krida Fans 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00040932633067931

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.10%
30天$ -0.0002881632-5.62%
60天$ +0.0000215956+0.42%
90天$ -0.00040932633067931-7.40%

Krida Fans (KRIDA) 價格分析

Krida Fans 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00511516
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$ 0.00512568
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$ 1.091
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+0.01%

-0.10%

+0.56%

Krida Fans (KRIDA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 113.65K
$ 113.65K$ 113.65K

$ 174.85
$ 174.85$ 174.85

22.20M
22.20M 22.20M

什麼是Krida Fans (KRIDA)

Krida Fans is a next-generation fantasy sports and social platform built on polygon blockchain. Pick a Game. Show your Skills. Win the Game. Krida Fans is powered by $KRIDA, which is utility and governance token, enabling users to earn rewards and participate in community votes for important platform decisions.

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Krida Fans (KRIDA) 資源

官網

大家還在問：關於 Krida Fans (KRIDA) 的其他問題

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KRIDA 兌換爲當地貨幣

1 KRIDA 兌換 AUD
A$0.0082942056
1 KRIDA 兌換 GBP
0.0041471028
1 KRIDA 兌換 EUR
0.0049662836
1 KRIDA 兌換 USD
$0.00511988
1 KRIDA 兌換 MYR
RM0.0229882612
1 KRIDA 兌換 TRY
0.1813461496
1 KRIDA 兌換 JPY
¥0.8072514796
1 KRIDA 兌換 RUB
0.5203334044
1 KRIDA 兌換 INR
0.4412824572
1 KRIDA 兌換 IDR
Rp83.9324455872
1 KRIDA 兌換 PHP
0.30207292
1 KRIDA 兌換 EGP
￡E.0.2587075364
1 KRIDA 兌換 BRL
R$0.0313336656
1 KRIDA 兌換 CAD
C$0.0073726272
1 KRIDA 兌換 BDT
0.6245229624
1 KRIDA 兌換 NGN
7.9377595544
1 KRIDA 兌換 UAH
0.2164685264
1 KRIDA 兌換 VES
Bs0.27135364
1 KRIDA 兌換 PKR
Rs1.4257329836
1 KRIDA 兌換 KZT
2.701760676
1 KRIDA 兌換 THB
฿0.1775574384
1 KRIDA 兌換 TWD
NT$0.1695192268
1 KRIDA 兌換 CHF
Fr0.0046590908
1 KRIDA 兌換 HKD
HK$0.0398326664
1 KRIDA 兌換 MAD
.د.م0.0514035952