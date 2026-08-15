KRAQ xStock 今日價格

KRAQ xStock (KRAQX) 今日實時價格為 $ 9,98，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 KRAQX 兌 USD 的匯率為 $ 9,98 每 KRAQX。

KRAQ xStock 目前市值在 $ 649.649 排名第 #-，流通供應量為 65,10K KRAQX。過去 24 小時內，KRAQX 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 10,74，而歷史最低價為 $ 9,78。

短期表現方面，KRAQX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -%0,39。過去一天，總交易量達到 $ 405,57。

KRAQ xStock（KRAQX）市場資訊

市值 $ 649,65K$ 649,65K $ 649,65K 成交量（24H） $ 405,57$ 405,57 $ 405,57 完全稀釋市值 $ 74,60M$ 74,60M $ 74,60M 流通量 65,10K 65,10K 65,10K 總供應量 5.061.699,0 5.061.699,0 5.061.699,0

KRAQ xStock 的目前市值為 $ 649,65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 405,57。KRAQX 的流通量為 65,10K，總供應量是 5061699.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74,60M。