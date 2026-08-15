Korico 今日價格

Korico (KORICO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.20%。目前 KORICO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KORICO。

Korico 目前市值在 $ 13,096.21 排名第 #-，流通供應量為 993.14M KORICO。過去 24 小時內，KORICO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KORICO 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -17.07%。過去一天，總交易量達到 --。

Korico（KORICO）市場資訊

市值 $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K 流通量 993.14M 993.14M 993.14M 總供應量 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329 993,138,137.4645329

Korico 的目前市值為 $ 13.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KORICO 的流通量為 993.14M，總供應量是 993138137.4645329，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.10K。