KONET 價格 (KONET)
今天 KONET (KONET) 的實時價格爲 0.074727 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KONET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KONET 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 362.54K USD
- KONET 當天價格變化爲 +1.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，KONET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00124761。
在過去30天內，KONET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0046491328。
在過去60天內，KONET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0060651721。
在過去90天內，KONET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0228990950498291。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00124761
|+1.70%
|30天
|$ -0.0046491328
|-6.22%
|60天
|$ +0.0060651721
|+8.12%
|90天
|$ -0.0228990950498291
|-23.45%
KONET 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.31%
+1.70%
+2.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.
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|1 KONET 兌換 AUD
A$0.12031047
|1 KONET 兌換 GBP
￡0.06127614
|1 KONET 兌換 EUR
€0.07248519
|1 KONET 兌換 USD
$0.074727
|1 KONET 兌換 MYR
RM0.3362715
|1 KONET 兌換 TRY
₺2.64757761
|1 KONET 兌換 JPY
¥11.67758829
|1 KONET 兌換 RUB
₽7.65652842
|1 KONET 兌換 INR
₹6.46986366
|1 KONET 兌換 IDR
Rp1,225.03259088
|1 KONET 兌換 PHP
₱4.37526585
|1 KONET 兌換 EGP
￡E.3.75278994
|1 KONET 兌換 BRL
R$0.4558347
|1 KONET 兌換 CAD
C$0.10760688
|1 KONET 兌換 BDT
৳9.0793305
|1 KONET 兌換 NGN
₦116.39701701
|1 KONET 兌換 UAH
₴3.14675397
|1 KONET 兌換 VES
Bs4.035258
|1 KONET 兌換 PKR
Rs20.83239306
|1 KONET 兌換 KZT
₸39.66359706
|1 KONET 兌換 THB
฿2.57509242
|1 KONET 兌換 TWD
NT$2.45777103
|1 KONET 兌換 CHF
Fr0.06800157
|1 KONET 兌換 HKD
HK$0.58137606
|1 KONET 兌換 MAD
.د.م0.75025908