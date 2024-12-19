KONDUX 圖標

KONDUX 價格 (KNDX)

USD

KONDUX (KNDX) 實時價格圖表

$0.071968
$0.071968$0.071968
-8.00%(1D)

今天 KONDUX (KNDX) 的價格

今天 KONDUX (KNDX) 的實時價格爲 0.071964 USD。目前其市值爲 $ 39.46M USD。KNDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KONDUX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 234.45K USD
- KONDUX 當天價格變化爲 -8.03%
- 其循環供應量爲 547.92M USD

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KONDUX (KNDX) 價格表現 USD

今天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00628877725135589
在過去30天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1733035752
在過去60天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1202700005
在過去90天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.041626511475203832

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00628877725135589-8.03%
30天$ +0.1733035752+240.82%
60天$ +0.1202700005+167.13%
90天$ +0.041626511475203832+137.21%

KONDUX (KNDX) 價格分析

KONDUX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.069277
$ 0.069277$ 0.069277

$ 0.079311
$ 0.079311$ 0.079311

$ 0.187098
$ 0.187098$ 0.187098

+0.43%

-8.03%

-36.65%

KONDUX (KNDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 39.46M
$ 39.46M$ 39.46M

$ 234.45K
$ 234.45K$ 234.45K

547.92M
547.92M 547.92M

什麼是KONDUX (KNDX)

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

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KONDUX (KNDX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 KONDUX (KNDX) 的其他問題

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KNDX 兌換爲當地貨幣

1 KNDX 兌換 AUD
A$0.11442276
1 KNDX 兌換 GBP
0.05685156
1 KNDX 兌換 EUR
0.06908544
1 KNDX 兌換 USD
$0.071964
1 KNDX 兌換 MYR
RM0.323838
1 KNDX 兌換 TRY
2.52377748
1 KNDX 兌換 JPY
¥11.28467484
1 KNDX 兌換 RUB
7.44539544
1 KNDX 兌換 INR
6.12341676
1 KNDX 兌換 IDR
Rp1,179.73751616
1 KNDX 兌換 PHP
4.25235276
1 KNDX 兌換 EGP
￡E.3.66440688
1 KNDX 兌換 BRL
R$0.449775
1 KNDX 兌換 CAD
C$0.10290852
1 KNDX 兌換 BDT
8.60041764
1 KNDX 兌換 NGN
111.9184128
1 KNDX 兌換 UAH
3.02104872
1 KNDX 兌換 VES
Bs3.5982
1 KNDX 兌換 PKR
Rs20.02830084
1 KNDX 兌換 KZT
37.7559126
1 KNDX 兌換 THB
฿2.48563656
1 KNDX 兌換 TWD
NT$2.35034424
1 KNDX 兌換 CHF
Fr0.06404796
1 KNDX 兌換 HKD
HK$0.55916028
1 KNDX 兌換 MAD
.د.م0.72179892