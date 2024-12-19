KONDUX 價格 (KNDX)
今天 KONDUX (KNDX) 的實時價格爲 0.071964 USD。目前其市值爲 $ 39.46M USD。KNDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KONDUX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 234.45K USD
- KONDUX 當天價格變化爲 -8.03%
- 其循環供應量爲 547.92M USD
在獲取 MEXC 上從 KNDX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KNDX 價格信息的首選平臺。
今天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00628877725135589。
在過去30天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1733035752。
在過去60天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1202700005。
在過去90天內，KONDUX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.041626511475203832。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00628877725135589
|-8.03%
|30天
|$ +0.1733035752
|+240.82%
|60天
|$ +0.1202700005
|+167.13%
|90天
|$ +0.041626511475203832
|+137.21%
KONDUX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.43%
-8.03%
-36.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 KNDX 兌換 AUD
A$0.11442276
|1 KNDX 兌換 GBP
￡0.05685156
|1 KNDX 兌換 EUR
€0.06908544
|1 KNDX 兌換 USD
$0.071964
|1 KNDX 兌換 MYR
RM0.323838
|1 KNDX 兌換 TRY
₺2.52377748
|1 KNDX 兌換 JPY
¥11.28467484
|1 KNDX 兌換 RUB
₽7.44539544
|1 KNDX 兌換 INR
₹6.12341676
|1 KNDX 兌換 IDR
Rp1,179.73751616
|1 KNDX 兌換 PHP
₱4.25235276
|1 KNDX 兌換 EGP
￡E.3.66440688
|1 KNDX 兌換 BRL
R$0.449775
|1 KNDX 兌換 CAD
C$0.10290852
|1 KNDX 兌換 BDT
৳8.60041764
|1 KNDX 兌換 NGN
₦111.9184128
|1 KNDX 兌換 UAH
₴3.02104872
|1 KNDX 兌換 VES
Bs3.5982
|1 KNDX 兌換 PKR
Rs20.02830084
|1 KNDX 兌換 KZT
₸37.7559126
|1 KNDX 兌換 THB
฿2.48563656
|1 KNDX 兌換 TWD
NT$2.35034424
|1 KNDX 兌換 CHF
Fr0.06404796
|1 KNDX 兌換 HKD
HK$0.55916028
|1 KNDX 兌換 MAD
.د.م0.72179892