KONA（KONA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 41.97 24H最高價 $ 43.85 歷史最高 $ 109.49 最低價 $ 31.62 漲跌幅（1H） +0.80% 漲跌幅（1D） +1.82% 漲跌幅（7D） -6.50%

KONA（KONA）目前實時價格為 $43.13。過去 24 小時內，KONA 的交易價格在 $ 41.97 至 $ 43.85 之間波動，市場活躍度顯著。KONA 的歷史最高價為 $ 109.49，歷史最低價為 $ 31.62。

從短期表現來看，KONA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.80%，過去 24 小時內變動為 +1.82%，過去 7 天內累計變動為 -6.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KONA（KONA）市場資訊

市值 $ 468.72K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 468.72K 流通量 10.87K 總供應量 10,866.73930441548

KONA 的目前市值為 $ 468.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KONA 的流通量為 10.87K，總供應量是 10866.73930441548，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 468.72K。