KOLZ 今日價格

KOLZ (KOLZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 KOLZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KOLZ。

KOLZ 目前市值在 $ 13,378.9 排名第 #-，流通供應量為 5.25B KOLZ。過去 24 小時內，KOLZ 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00164097，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KOLZ 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.74%。過去一天，總交易量達到 --。

KOLZ（KOLZ）市場資訊

市值 $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K 流通量 5.25B 5.25B 5.25B 總供應量 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

KOLZ 的目前市值為 $ 13.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KOLZ 的流通量為 5.25B，總供應量是 9500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.86K。