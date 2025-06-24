Kollectiv 圖標

Kollectiv 價格 (KOL)

USD

Kollectiv (KOL) 實時價格圖表

$0.00156794
$0.00156794$0.00156794
+6.60%(1D)

今天 Kollectiv (KOL) 的價格

今天 Kollectiv (KOL) 的實時價格爲 0.00156794 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kollectiv 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.02 USD
- Kollectiv 當天價格變化爲 +7.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kollectiv (KOL) 價格表現 USD

今天內，Kollectiv 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010286
在過去30天內，Kollectiv 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008377462
在過去60天內，Kollectiv 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009810555
在過去90天內，Kollectiv 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007212428106067452

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00010286+7.02%
30天$ -0.0008377462-53.42%
60天$ -0.0009810555-62.56%
90天$ -0.007212428106067452-82.14%

Kollectiv (KOL) 價格分析

Kollectiv 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00143972
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$ 0.00160811
$ 0.00160811$ 0.00160811

$ 0.062359
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+7.02%

-17.84%

Kollectiv (KOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 4.02
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什麼是Kollectiv (KOL)

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Kollectiv (KOL) 資源

官網

Kollectiv（KOL）代幣經濟

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大家還在問：關於 Kollectiv (KOL) 的其他問題

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KOL 兌換爲當地貨幣

1 KOL 兌換 VND
41.2603411
1 KOL 兌換 AUD
A$0.0023989482
1 KOL 兌換 GBP
0.0011445962
1 KOL 兌換 EUR
0.0013484284
1 KOL 兌換 USD
$0.00156794
1 KOL 兌換 MYR
RM0.0066480656
1 KOL 兌換 TRY
0.0621374622
1 KOL 兌換 JPY
¥0.2272885824
1 KOL 兌換 RUB
0.1231146488
1 KOL 兌換 INR
0.134921237
1 KOL 兌換 IDR
Rp25.7039303136
1 KOL 兌換 KRW
2.1303443986
1 KOL 兌換 PHP
0.0893098624
1 KOL 兌換 EGP
￡E.0.0784910764
1 KOL 兌換 BRL
R$0.0086079906
1 KOL 兌換 CAD
C$0.0021480778
1 KOL 兌換 BDT
0.1916179474
1 KOL 兌換 NGN
2.4309028172
1 KOL 兌換 UAH
0.0654144568
1 KOL 兌換 VES
Bs0.16149782
1 KOL 兌換 PKR
Rs0.4464395562
1 KOL 兌換 KZT
0.8107190564
1 KOL 兌換 THB
฿0.0512245998
1 KOL 兌換 TWD
NT$0.04625423
1 KOL 兌換 AED
د.إ0.0057543398
1 KOL 兌換 CHF
Fr0.001254352
1 KOL 兌換 HKD
HK$0.0122926496
1 KOL 兌換 MAD
.د.م0.0142525746
1 KOL 兌換 MXN
$0.0298378982