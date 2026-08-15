Kokopi Koalas 今日價格

Kokopi Koalas (KOKOP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.92%。目前 KOKOP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KOKOP。

Kokopi Koalas 目前市值在 $ 99,596 排名第 #-，流通供應量為 975.00M KOKOP。過去 24 小時內，KOKOP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00438245，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KOKOP 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -20.25%。過去一天，總交易量達到 $ 856.59。

Kokopi Koalas（KOKOP）市場資訊

市值 $ 99.60K$ 99.60K $ 99.60K 成交量（24H） $ 856.59$ 856.59 $ 856.59 完全稀釋市值 $ 102.15K$ 102.15K $ 102.15K 流通量 975.00M 975.00M 975.00M 總供應量 999,997,712.016722 999,997,712.016722 999,997,712.016722

Kokopi Koalas 的目前市值為 $ 99.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 856.59。KOKOP 的流通量為 975.00M，總供應量是 999997712.016722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 102.15K。