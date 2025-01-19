KOHENOOR 圖標

KOHENOOR 價格 (KEN)

USD

KOHENOOR (KEN) 實時價格圖表

$0.03997651
$0.03997651$0.03997651
-0.10%(1D)

今天 KOHENOOR (KEN) 的價格

今天 KOHENOOR (KEN) 的實時價格爲 0.03997651 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KOHENOOR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.04 USD
- KOHENOOR 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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KOHENOOR (KEN) 價格表現 USD

今天內，KOHENOOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，KOHENOOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0403102698
在過去60天內，KOHENOOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0661391289
在過去90天內，KOHENOOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.11%
30天$ +0.0403102698+100.83%
60天$ +0.0661391289+165.44%
90天$ 0--

KOHENOOR (KEN) 價格分析

KOHENOOR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03991126
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$ 0.04005632
$ 0.04005632$ 0.04005632

$ 2.5
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--

-0.11%

+102.02%

KOHENOOR (KEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是KOHENOOR (KEN)

KOHENOOR is a research and development project in the industry of IT and Financial management systems. The project is launched by Knowledge Gateway Schools, a renowned organisation for business and IT education. The project aims to bridge the centralized financial model with DeFI, providing seamless operations.

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KOHENOOR (KEN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 KOHENOOR (KEN) 的其他問題

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KEN 兌換爲當地貨幣

1 KEN 兌換 AUD
A$0.0643621811
1 KEN 兌換 GBP
0.0327807382
1 KEN 兌換 EUR
0.0387772147
1 KEN 兌換 USD
$0.03997651
1 KEN 兌換 MYR
RM0.179894295
1 KEN 兌換 TRY
1.4163677493
1 KEN 兌換 JPY
¥6.2471292177
1 KEN 兌換 RUB
4.0971925099
1 KEN 兌換 INR
3.4611662358
1 KEN 兌換 IDR
Rp655.3525180944
1 KEN 兌換 PHP
2.3406246605
1 KEN 兌換 EGP
￡E.2.014816104
1 KEN 兌換 BRL
R$0.243856711
1 KEN 兌換 CAD
C$0.0575661744
1 KEN 兌換 BDT
4.857145965
1 KEN 兌換 NGN
62.2686112713
1 KEN 兌換 UAH
1.6834108361
1 KEN 兌換 VES
Bs2.15873154
1 KEN 兌換 PKR
Rs11.1446514578
1 KEN 兌換 KZT
21.2187319778
1 KEN 兌換 THB
฿1.3747921789
1 KEN 兌換 TWD
NT$1.3148274139
1 KEN 兌換 CHF
Fr0.0363786241
1 KEN 兌換 HKD
HK$0.3110172478
1 KEN 兌換 MAD
.د.م0.4013641604