Kodiak Finance 今日價格

Kodiak Finance (KDK) 今日實時價格為 $ 0.109094，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 KDK 兌 USD 的匯率為 $ 0.109094 每 KDK。

Kodiak Finance 目前市值在 $ 1,609,138 排名第 #-，流通供應量為 14.75M KDK。過去 24 小時內，KDK 的交易價格在 $ 0.107932（低點）和 $ 0.110439（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.45994，而歷史最低價為 $ 0.107932。

短期表現方面，KDK 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -4.79%。過去一天，總交易量達到 $ 36.79K。

Kodiak Finance（KDK）市場資訊

市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 成交量（24H） $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K 完全稀釋市值 $ 10.91M$ 10.91M $ 10.91M 流通量 14.75M 14.75M 14.75M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kodiak Finance 的目前市值為 $ 1.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.79K。KDK 的流通量為 14.75M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.91M。