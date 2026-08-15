Kobecoin 今日價格

Kobecoin (KOBX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.29%。目前 KOBX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KOBX。

Kobecoin 目前市值在 $ 410,246 排名第 #-，流通供應量為 990.26M KOBX。過去 24 小時內，KOBX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KOBX 在過去一小時內波動了 +0.24%，過去7 天內波動了 +17.74%。過去一天，總交易量達到 $ 3.25K。

Kobecoin（KOBX）市場資訊

市值 $ 410.25K$ 410.25K $ 410.25K 成交量（24H） $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K 完全稀釋市值 $ 410.25K$ 410.25K $ 410.25K 流通量 990.26M 990.26M 990.26M 總供應量 990,257,269.712726 990,257,269.712726 990,257,269.712726

Kobecoin 的目前市值為 $ 410.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.25K。KOBX 的流通量為 990.26M，總供應量是 990257269.712726，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 410.25K。