KOALA AI 今日價格

KOALA AI (KOKO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.87%。目前 KOKO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KOKO。

KOALA AI 目前市值在 $ 103,157 排名第 #-，流通供應量為 9.43T KOKO。過去 24 小時內，KOKO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KOKO 在過去一小時內波動了 +0.62%，過去7 天內波動了 +6.80%。過去一天，總交易量達到 --。

KOALA AI（KOKO）市場資訊

市值 $ 103.16K$ 103.16K $ 103.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 103.16K$ 103.16K $ 103.16K 流通量 9.43T 9.43T 9.43T 總供應量 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0 9,955,598,183,529.0

KOALA AI 的目前市值為 $ 103.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KOKO 的流通量為 9.43T，總供應量是 9955598183529.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 103.16K。