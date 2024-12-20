KNOX Dollar 價格 (KNOX)

USD

KNOX Dollar (KNOX) 實時價格圖表

$1.046
$1.046$1.046
+0.10%(1D)

今天 KNOX Dollar (KNOX) 的價格

今天 KNOX Dollar (KNOX) 的實時價格爲 1.046 USD。目前其市值爲 $ 300.86K USD。KNOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KNOX Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.18K USD
- KNOX Dollar 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 287.70K USD

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KNOX Dollar (KNOX) 價格表現 USD

今天內，KNOX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00161064
在過去30天內，KNOX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006786448
在過去60天內，KNOX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0141105400
在過去90天內，KNOX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0250600818888748

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00161064+0.15%
30天$ +0.0006786448+0.06%
60天$ +0.0141105400+1.35%
90天$ +0.0250600818888748+2.45%

KNOX Dollar (KNOX) 價格分析

KNOX Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.043
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$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

--

+0.15%

+0.67%

KNOX Dollar (KNOX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 300.86K
$ 300.86K$ 300.86K

$ 2.18K
$ 2.18K$ 2.18K

287.70K
287.70K 287.70K

什麼是KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

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KNOX Dollar (KNOX) 資源

官網

大家還在問：關於 KNOX Dollar (KNOX) 的其他問題

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KNOX 兌換爲當地貨幣

1 KNOX 兌換 AUD
A$1.66314
1 KNOX 兌換 GBP
0.82634
1 KNOX 兌換 EUR
1.00416
1 KNOX 兌換 USD
$1.046
1 KNOX 兌換 MYR
RM4.707
1 KNOX 兌換 TRY
36.70414
1 KNOX 兌換 JPY
¥164.9542
1 KNOX 兌換 RUB
108.784
1 KNOX 兌換 INR
89.0146
1 KNOX 兌換 IDR
Rp17,147.53824
1 KNOX 兌換 PHP
61.79768
1 KNOX 兌換 EGP
￡E.53.26232
1 KNOX 兌換 BRL
R$6.41198
1 KNOX 兌換 CAD
C$1.49578
1 KNOX 兌換 BDT
125.00746
1 KNOX 兌換 NGN
1,624.21834
1 KNOX 兌換 UAH
43.91108
1 KNOX 兌換 VES
Bs52.3
1 KNOX 兌換 PKR
Rs291.11226
1 KNOX 兌換 KZT
548.7839
1 KNOX 兌換 THB
฿36.1916
1 KNOX 兌換 TWD
NT$34.1519
1 KNOX 兌換 CHF
Fr0.93094
1 KNOX 兌換 HKD
HK$8.12742
1 KNOX 兌換 MAD
.د.م10.49138