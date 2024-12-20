Knit Finance 圖標

Knit Finance 價格 (KFT)

USD

Knit Finance (KFT) 實時價格圖表

$0.00278515
$0.00278515$0.00278515
-3.40%(1D)

今天 Knit Finance (KFT) 的價格

今天 Knit Finance (KFT) 的實時價格爲 0.00278515 USD。目前其市值爲 $ 141.86K USD。KFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Knit Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.11K USD
- Knit Finance 當天價格變化爲 -3.44%
- 其循環供應量爲 50.93M USD

在獲取 MEXC 上從 KFT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KFT 價格信息的首選平臺。

Knit Finance (KFT) 價格表現 USD

今天內，Knit Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Knit Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003848250
在過去60天內，Knit Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005963234
在過去90天內，Knit Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000513860362598446

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-3.44%
30天$ -0.0003848250-13.81%
60天$ -0.0005963234-21.41%
90天$ -0.000513860362598446-15.57%

Knit Finance (KFT) 價格分析

Knit Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00266667
$ 0.00266667$ 0.00266667

$ 0.00297206
$ 0.00297206$ 0.00297206

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

-6.11%

-3.44%

+6.90%

Knit Finance (KFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 141.86K
$ 141.86K$ 141.86K

$ 2.11K
$ 2.11K$ 2.11K

50.93M
50.93M 50.93M

什麼是Knit Finance (KFT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Knit Finance (KFT) 資源

官網

大家還在問：關於 Knit Finance (KFT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KFT 兌換爲當地貨幣

1 KFT 兌換 AUD
A$0.0044283885
1 KFT 兌換 GBP
0.0022002685
1 KFT 兌換 EUR
0.002673744
1 KFT 兌換 USD
$0.00278515
1 KFT 兌換 MYR
RM0.012533175
1 KFT 兌換 TRY
0.0977309135
1 KFT 兌換 JPY
¥0.439218155
1 KFT 兌換 RUB
0.2896556
1 KFT 兌換 INR
0.237016265
1 KFT 兌換 IDR
Rp45.658189416
1 KFT 兌換 PHP
0.164546662
1 KFT 兌換 EGP
￡E.0.141819838
1 KFT 兌換 BRL
R$0.017100821
1 KFT 兌換 CAD
C$0.0039827645
1 KFT 兌換 BDT
0.3328532765
1 KFT 兌換 NGN
4.3247530685
1 KFT 兌換 UAH
0.116920597
1 KFT 兌換 VES
Bs0.1392575
1 KFT 兌換 PKR
Rs0.7751350965
1 KFT 兌換 KZT
1.4612289475
1 KFT 兌換 THB
฿0.09636619
1 KFT 兌換 TWD
NT$0.0909351475
1 KFT 兌換 CHF
Fr0.0024787835
1 KFT 兌換 HKD
HK$0.0216406155
1 KFT 兌換 MAD
.د.م0.0279350545