Knight Core 今日價格

Knight Core (KNIGHT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.99%。目前 KNIGHT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KNIGHT。

Knight Core 目前市值在 $ 653,827 排名第 #-，流通供應量為 961.51M KNIGHT。過去 24 小時內，KNIGHT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00142108，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KNIGHT 在過去一小時內波動了 -2.18%，過去7 天內波動了 -1.44%。過去一天，總交易量達到 $ 25.21K。

Knight Core（KNIGHT）市場資訊

市值 $ 653.83K$ 653.83K $ 653.83K 成交量（24H） $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K 完全稀釋市值 $ 653.83K$ 653.83K $ 653.83K 流通量 961.51M 961.51M 961.51M 總供應量 961,507,831.550993 961,507,831.550993 961,507,831.550993

Knight Core 的目前市值為 $ 653.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.21K。KNIGHT 的流通量為 961.51M，總供應量是 961507831.550993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 653.83K。