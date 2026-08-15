kncler coin 今日價格

kncler coin (KANCLER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 KANCLER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KANCLER。

kncler coin 目前市值在 $ 184,756 排名第 #-，流通供應量為 700.00M KANCLER。過去 24 小時內，KANCLER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KANCLER 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +7.24%。過去一天，總交易量達到 $ 371.16。

kncler coin（KANCLER）市場資訊

市值 $ 184.76K$ 184.76K $ 184.76K 成交量（24H） $ 371.16$ 371.16 $ 371.16 完全稀釋市值 $ 263.94K$ 263.94K $ 263.94K 流通量 700.00M 700.00M 700.00M 總供應量 999,999,843.746605 999,999,843.746605 999,999,843.746605

kncler coin 的目前市值為 $ 184.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 371.16。KANCLER 的流通量為 700.00M，總供應量是 999999843.746605，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 263.94K。