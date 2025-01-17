Kleverkid Coin 圖標

Kleverkid Coin 價格 (KID)

USD

Kleverkid Coin (KID) 實時價格圖表

$0.01289944
$0.01289944$0.01289944
-19.10%(1D)

今天 Kleverkid Coin (KID) 的價格

今天 Kleverkid Coin (KID) 的實時價格爲 0.01289944 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kleverkid Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 102.57 USD
- Kleverkid Coin 當天價格變化爲 -19.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kleverkid Coin (KID) 價格表現 USD

今天內，Kleverkid Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00304723771493537
在過去30天內，Kleverkid Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012117411
在過去60天內，Kleverkid Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008618670
在過去90天內，Kleverkid Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001328666790838854

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00304723771493537-19.10%
30天$ -0.0012117411-9.39%
60天$ +0.0008618670+6.68%
90天$ -0.001328666790838854-9.33%

Kleverkid Coin (KID) 價格分析

Kleverkid Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01285778
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$ 0.01597054
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$ 0.08303
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+0.32%

-19.10%

-21.71%

Kleverkid Coin (KID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 102.57
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0.00
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什麼是Kleverkid Coin (KID)

Kleverchain's OG meme coin

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Kleverkid Coin (KID) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kleverkid Coin (KID) 的其他問題

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KID 兌換爲當地貨幣

1 KID 兌換 AUD
A$0.020639104
1 KID 兌換 GBP
0.0104485464
1 KID 兌換 EUR
0.0125124568
1 KID 兌換 USD
$0.01289944
1 KID 兌換 MYR
RM0.05804748
1 KID 兌換 TRY
0.4568981648
1 KID 兌換 JPY
¥2.0028960488
1 KID 兌換 RUB
1.3301902528
1 KID 兌換 INR
1.117091504
1 KID 兌換 IDR
Rp211.4661956736
1 KID 兌換 PHP
0.7557781896
1 KID 兌換 EGP
￡E.0.650131776
1 KID 兌換 BRL
R$0.078041612
1 KID 兌換 CAD
C$0.0184461992
1 KID 兌換 BDT
1.5683139152
1 KID 兌換 NGN
20.0925547272
1 KID 兌換 UAH
0.5440983792
1 KID 兌換 VES
Bs0.69656976
1 KID 兌換 PKR
Rs3.5990727544
1 KID 兌換 KZT
6.84315292
1 KID 兌換 THB
฿0.445675652
1 KID 兌換 TWD
NT$0.4245205704
1 KID 兌換 CHF
Fr0.0117384904
1 KID 兌換 HKD
HK$0.1003576432
1 KID 兌換 MAD
.د.م0.129639372