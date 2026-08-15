Klef 今日價格

Klef (KLEF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.03%。目前 KLEF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KLEF。

Klef 目前市值在 $ 59,254 排名第 #-，流通供應量為 999.97M KLEF。過去 24 小時內，KLEF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KLEF 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -69.49%。過去一天，總交易量達到 --。

Klef（KLEF）市場資訊

市值 $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,973,658.515818 999,973,658.515818 999,973,658.515818

Klef 的目前市值為 $ 59.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KLEF 的流通量為 999.97M，總供應量是 999973658.515818，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.25K。