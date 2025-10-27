Kled AI（KLED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03701801 $ 0.03701801 $ 0.03701801 24H最低價 $ 0.04546558 $ 0.04546558 $ 0.04546558 24H最高價 24H最低價 $ 0.03701801$ 0.03701801 $ 0.03701801 24H最高價 $ 0.04546558$ 0.04546558 $ 0.04546558 歷史最高 $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 最低價 $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +15.60% 漲跌幅（7D） +10.96% 漲跌幅（7D） +10.96%

Kled AI（KLED）目前實時價格為 $0.04280495。過去 24 小時內，KLED 的交易價格在 $ 0.03701801 至 $ 0.04546558 之間波動，市場活躍度顯著。KLED 的歷史最高價為 $ 0.055581，歷史最低價為 $ 0.00180339。

從短期表現來看，KLED 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +15.60%，過去 7 天內累計變動為 +10.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kled AI（KLED）市場資訊

市值 $ 42.68M$ 42.68M $ 42.68M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.68M$ 42.68M $ 42.68M 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,811,474.7549689 999,811,474.7549689 999,811,474.7549689

Kled AI 的目前市值為 $ 42.68M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KLED 的流通量為 999.81M，總供應量是 999811474.7549689，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.68M。