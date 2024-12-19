Klaytn Dai 價格 (KDAI)

USD

Klaytn Dai (KDAI) 實時價格圖表

$0.399674
$0.399674$0.399674
+1.70%(1D)

今天 Klaytn Dai (KDAI) 的價格

今天 Klaytn Dai (KDAI) 的實時價格爲 0.399674 USD。目前其市值爲 $ 4.28M USD。KDAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Klaytn Dai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.90 USD
- Klaytn Dai 當天價格變化爲 +1.71%
- 其循環供應量爲 10.72M USD

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Klaytn Dai (KDAI) 價格表現 USD

今天內，Klaytn Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00673741
在過去30天內，Klaytn Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4835132552
在過去60天內，Klaytn Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4372208943
在過去90天內，Klaytn Dai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.15594933457299337

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00673741+1.71%
30天$ +0.4835132552+120.98%
60天$ +0.4372208943+109.39%
90天$ +0.15594933457299337+63.99%

Klaytn Dai (KDAI) 價格分析

Klaytn Dai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.392937
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$ 0.399849
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$ 1.92
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+0.02%

+1.71%

+2.07%

Klaytn Dai (KDAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.28M
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$ 2.90
$ 2.90$ 2.90

10.72M
10.72M 10.72M

什麼是Klaytn Dai (KDAI)

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Klaytn Dai (KDAI) 資源

官網

大家還在問：關於 Klaytn Dai (KDAI) 的其他問題

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KDAI 兌換爲當地貨幣

1 KDAI 兌換 AUD
A$0.63548166
1 KDAI 兌換 GBP
0.31574246
1 KDAI 兌換 EUR
0.38368704
1 KDAI 兌換 USD
$0.399674
1 KDAI 兌換 MYR
RM1.798533
1 KDAI 兌換 TRY
14.01656718
1 KDAI 兌換 JPY
¥62.67287994
1 KDAI 兌換 RUB
41.35027204
1 KDAI 兌換 INR
34.00826066
1 KDAI 兌換 IDR
Rp6,552.03173856
1 KDAI 兌換 PHP
23.61673666
1 KDAI 兌換 EGP
￡E.20.35140008
1 KDAI 兌換 BRL
R$2.4979625
1 KDAI 兌換 CAD
C$0.57153382
1 KDAI 兌換 BDT
47.76503974
1 KDAI 兌換 NGN
621.5730048
1 KDAI 兌換 UAH
16.77831452
1 KDAI 兌換 VES
Bs19.9837
1 KDAI 兌換 PKR
Rs111.23327094
1 KDAI 兌換 KZT
209.6889641
1 KDAI 兌換 THB
฿13.80473996
1 KDAI 兌換 TWD
NT$13.05335284
1 KDAI 兌換 CHF
Fr0.35570986
1 KDAI 兌換 HKD
HK$3.10546698
1 KDAI 兌換 MAD
.د.م4.00873022