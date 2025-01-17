KlaySwap Protocol 圖標

KlaySwap Protocol 價格 (KSP)

USD

KlaySwap Protocol (KSP) 實時價格圖表

$0.163312
$0.163312$0.163312
-0.10%(1D)

今天 KlaySwap Protocol (KSP) 的價格

今天 KlaySwap Protocol (KSP) 的實時價格爲 0.163312 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KSP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KlaySwap Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.96K USD
- KlaySwap Protocol 當天價格變化爲 -0.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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KlaySwap Protocol (KSP) 價格表現 USD

今天內，KlaySwap Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002697236285825
在過去30天內，KlaySwap Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0344065558
在過去60天內，KlaySwap Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0217774102
在過去90天內，KlaySwap Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02747293637546584

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0002697236285825-0.16%
30天$ -0.0344065558-21.06%
60天$ -0.0217774102-13.33%
90天$ -0.02747293637546584-14.39%

KlaySwap Protocol (KSP) 價格分析

KlaySwap Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.158704
$ 0.158704$ 0.158704

$ 0.168856
$ 0.168856$ 0.168856

$ 92.55
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+0.29%

-0.16%

+9.25%

KlaySwap Protocol (KSP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 63.96K
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什麼是KlaySwap Protocol (KSP)

Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI

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KlaySwap Protocol (KSP) 資源

官網

大家還在問：關於 KlaySwap Protocol (KSP) 的其他問題

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KSP 兌換爲當地貨幣

1 KSP 兌換 AUD
A$0.2612992
1 KSP 兌換 GBP
0.13228272
1 KSP 兌換 EUR
0.15841264
1 KSP 兌換 USD
$0.163312
1 KSP 兌換 MYR
RM0.734904
1 KSP 兌換 TRY
5.78451104
1 KSP 兌換 JPY
¥25.35745424
1 KSP 兌換 RUB
16.84073344
1 KSP 兌換 INR
14.1428192
1 KSP 兌換 IDR
Rp2,677.24547328
1 KSP 兌換 PHP
9.56845008
1 KSP 兌換 EGP
￡E.8.2309248
1 KSP 兌換 BRL
R$0.9880376
1 KSP 兌換 CAD
C$0.23353616
1 KSP 兌換 BDT
19.85547296
1 KSP 兌換 NGN
254.37967056
1 KSP 兌換 UAH
6.88850016
1 KSP 兌換 VES
Bs8.818848
1 KSP 兌換 PKR
Rs45.56568112
1 KSP 兌換 KZT
86.637016
1 KSP 兌換 THB
฿5.6424296
1 KSP 兌換 TWD
NT$5.37459792
1 KSP 兌換 CHF
Fr0.14861392
1 KSP 兌換 HKD
HK$1.27056736
1 KSP 兌換 MAD
.د.م1.6412856