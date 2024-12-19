Klayr 價格 (KLY)
今天 Klayr (KLY) 的實時價格爲 0.0100371 USD。目前其市值爲 $ 1.59M USD。KLY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Klayr 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.92K USD
- Klayr 當天價格變化爲 -10.33%
- 其循環供應量爲 157.79M USD
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今天內，Klayr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00115681837131229。
在過去30天內，Klayr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029505611。
在過去60天內，Klayr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024864436。
在過去90天內，Klayr 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01086736907773092。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00115681837131229
|-10.33%
|30天
|$ -0.0029505611
|-29.39%
|60天
|$ -0.0024864436
|-24.77%
|90天
|$ -0.01086736907773092
|-51.98%
Klayr 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-10.33%
-11.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.
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|1 KLY 兌換 AUD
A$0.015958989
|1 KLY 兌換 GBP
￡0.007929309
|1 KLY 兌換 EUR
€0.009635616
|1 KLY 兌換 USD
$0.0100371
|1 KLY 兌換 MYR
RM0.04516695
|1 KLY 兌換 TRY
₺0.352001097
|1 KLY 兌換 JPY
¥1.573917651
|1 KLY 兌換 RUB
₽1.038438366
|1 KLY 兌換 INR
₹0.85415721
|1 KLY 兌換 IDR
Rp164.542596624
|1 KLY 兌換 PHP
₱0.593092239
|1 KLY 兌換 EGP
￡E.0.511189503
|1 KLY 兌換 BRL
R$0.062731875
|1 KLY 兌換 CAD
C$0.014353053
|1 KLY 兌換 BDT
৳1.199533821
|1 KLY 兌換 NGN
₦15.60969792
|1 KLY 兌換 UAH
₴0.421357458
|1 KLY 兌換 VES
Bs0.501855
|1 KLY 兌換 PKR
Rs2.793425301
|1 KLY 兌換 KZT
₸5.265964515
|1 KLY 兌換 THB
฿0.346681434
|1 KLY 兌換 TWD
NT$0.327811686
|1 KLY 兌換 CHF
Fr0.008933019
|1 KLY 兌換 HKD
HK$0.077988267
|1 KLY 兌換 MAD
.د.م0.100672113