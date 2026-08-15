Kiyomasa 今日價格

Kiyomasa (清正) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.75%。目前 清正 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 清正。

Kiyomasa 目前市值在 $ 30,418 排名第 #-，流通供應量為 998.00M 清正。過去 24 小時內，清正 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00154093，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，清正 在過去一小時內波動了 -4.05%，過去7 天內波動了 +33.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Kiyomasa（清正）市場資訊

市值 $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K 流通量 998.00M 998.00M 998.00M 總供應量 997,997,978.906097 997,997,978.906097 997,997,978.906097

Kiyomasa 的目前市值為 $ 30.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。清正 的流通量為 998.00M，總供應量是 997997978.906097，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.42K。