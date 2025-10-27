KittehCoin（MEOW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00118252 24H最高價 $ 0.00149243 歷史最高 $ 0.00439965 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +1.66% 漲跌幅（1D） -8.32% 漲跌幅（7D） -27.66%

KittehCoin（MEOW）目前實時價格為 $0.00133451。過去 24 小時內，MEOW 的交易價格在 $ 0.00118252 至 $ 0.00149243 之間波動，市場活躍度顯著。MEOW 的歷史最高價為 $ 0.00439965，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEOW 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.66%，過去 24 小時內變動為 -8.32%，過去 7 天內累計變動為 -27.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

KittehCoin（MEOW）市場資訊

市值 $ 1.33M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.33M 流通量 997.93M 總供應量 997,925,587.199592

KittehCoin 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEOW 的流通量為 997.93M，總供應量是 997925587.199592，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M。