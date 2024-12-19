Kite 圖標

Kite 價格 (KITE)

USD

Kite (KITE) 實時價格圖表

$3.66
$3.66$3.66
-13.90%(1D)

今天 Kite (KITE) 的價格

今天 Kite (KITE) 的實時價格爲 3.66 USD。目前其市值爲 $ 2.57M USD。KITE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kite 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.84K USD
- Kite 當天價格變化爲 -13.90%
- 其循環供應量爲 701.31K USD

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Kite (KITE) 價格表現 USD

今天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.591590866564997
在過去30天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1997975700
在過去60天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8469141180
在過去90天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.935556426689114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.591590866564997-13.90%
30天$ +0.1997975700+5.46%
60天$ +0.8469141180+23.14%
90天$ +0.935556426689114+34.34%

Kite (KITE) 價格分析

Kite 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.59
$ 3.59$ 3.59

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

$ 33.73
$ 33.73$ 33.73

-0.53%

-13.90%

-12.35%

Kite (KITE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

$ 20.84K
$ 20.84K$ 20.84K

701.31K
701.31K 701.31K

什麼是Kite (KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

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Kite (KITE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kite (KITE) 的其他問題

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KITE 兌換爲當地貨幣

1 KITE 兌換 AUD
A$5.8194
1 KITE 兌換 GBP
2.8914
1 KITE 兌換 EUR
3.5136
1 KITE 兌換 USD
$3.66
1 KITE 兌換 MYR
RM16.47
1 KITE 兌換 TRY
128.3562
1 KITE 兌換 JPY
¥573.9246
1 KITE 兌換 RUB
378.6636
1 KITE 兌換 INR
311.466
1 KITE 兌換 IDR
Rp59,999.9904
1 KITE 兌換 PHP
216.2694
1 KITE 兌換 EGP
￡E.186.4038
1 KITE 兌換 BRL
R$22.875
1 KITE 兌換 CAD
C$5.2338
1 KITE 兌換 BDT
437.4066
1 KITE 兌換 NGN
5,692.032
1 KITE 兌換 UAH
153.6468
1 KITE 兌換 VES
Bs183
1 KITE 兌換 PKR
Rs1,018.6146
1 KITE 兌換 KZT
1,920.219
1 KITE 兌換 THB
฿126.4164
1 KITE 兌換 TWD
NT$119.5356
1 KITE 兌換 CHF
Fr3.2574
1 KITE 兌換 HKD
HK$28.4382
1 KITE 兌換 MAD
.د.م36.7098