Kite 價格 (KITE)
今天 Kite (KITE) 的實時價格爲 3.66 USD。目前其市值爲 $ 2.57M USD。KITE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kite 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.84K USD
- Kite 當天價格變化爲 -13.90%
- 其循環供應量爲 701.31K USD
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今天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.591590866564997。
在過去30天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1997975700。
在過去60天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8469141180。
在過去90天內，Kite 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.935556426689114。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.591590866564997
|-13.90%
|30天
|$ +0.1997975700
|+5.46%
|60天
|$ +0.8469141180
|+23.14%
|90天
|$ +0.935556426689114
|+34.34%
Kite 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.53%
-13.90%
-12.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 KITE 兌換 AUD
A$5.8194
|1 KITE 兌換 GBP
￡2.8914
|1 KITE 兌換 EUR
€3.5136
|1 KITE 兌換 USD
$3.66
|1 KITE 兌換 MYR
RM16.47
|1 KITE 兌換 TRY
₺128.3562
|1 KITE 兌換 JPY
¥573.9246
|1 KITE 兌換 RUB
₽378.6636
|1 KITE 兌換 INR
₹311.466
|1 KITE 兌換 IDR
Rp59,999.9904
|1 KITE 兌換 PHP
₱216.2694
|1 KITE 兌換 EGP
￡E.186.4038
|1 KITE 兌換 BRL
R$22.875
|1 KITE 兌換 CAD
C$5.2338
|1 KITE 兌換 BDT
৳437.4066
|1 KITE 兌換 NGN
₦5,692.032
|1 KITE 兌換 UAH
₴153.6468
|1 KITE 兌換 VES
Bs183
|1 KITE 兌換 PKR
Rs1,018.6146
|1 KITE 兌換 KZT
₸1,920.219
|1 KITE 兌換 THB
฿126.4164
|1 KITE 兌換 TWD
NT$119.5356
|1 KITE 兌換 CHF
Fr3.2574
|1 KITE 兌換 HKD
HK$28.4382
|1 KITE 兌換 MAD
.د.م36.7098