什麼是KITA ($KITA)

In a time where meme tokens dominate Base and Ethereum traffic, KITA offers a structured path forward. The project draws inspiration from anime, glitch aesthetics, and AI mythos to create a compelling brand while solving a key infrastructure gap: easy, on-chain token launches with built-in utility for a native token. Through the KITA Next Terminal, creators can fully customize their token — including setting the initial market cap, total supply, swap fees, and liquidity configuration — all within a streamlined interface.

KITA ($KITA) 資源 白皮書 官網