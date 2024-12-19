KIRA Network 圖標

KIRA Network 價格 (KEX)

USD

KIRA Network (KEX) 實時價格圖表

$0.03290112
$0.03290112$0.03290112
-4.80%(1D)

今天 KIRA Network (KEX) 的價格

今天 KIRA Network (KEX) 的實時價格爲 0.03290112 USD。目前其市值爲 $ 7.36M USD。KEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KIRA Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 80.40K USD
- KIRA Network 當天價格變化爲 -4.83%
- 其循環供應量爲 224.00M USD

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KIRA Network (KEX) 價格表現 USD

今天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00167206973788254
在過去30天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042673871
在過去60天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0164827142
在過去90天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00642108278337104

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00167206973788254-4.83%
30天$ -0.0042673871-12.97%
60天$ +0.0164827142+50.10%
90天$ +0.00642108278337104+24.25%

KIRA Network (KEX) 價格分析

KIRA Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03252375
$ 0.03252375$ 0.03252375

$ 0.03507289
$ 0.03507289$ 0.03507289

$ 2.72
$ 2.72$ 2.72

+0.95%

-4.83%

-3.62%

KIRA Network (KEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

$ 80.40K
$ 80.40K$ 80.40K

224.00M
224.00M 224.00M

什麼是KIRA Network (KEX)

KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.

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KIRA Network (KEX) 資源

官網

大家還在問：關於 KIRA Network (KEX) 的其他問題

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KEX 兌換爲當地貨幣

1 KEX 兌換 AUD
A$0.0523127808
1 KEX 兌換 GBP
0.0259918848
1 KEX 兌換 EUR
0.0315850752
1 KEX 兌換 USD
$0.03290112
1 KEX 兌換 MYR
RM0.14805504
1 KEX 兌換 TRY
1.1538422784
1 KEX 兌換 JPY
¥5.1592246272
1 KEX 兌換 RUB
3.4039498752
1 KEX 兌換 INR
2.799885312
1 KEX 兌換 IDR
Rp539.3625366528
1 KEX 兌換 PHP
1.9441271808
1 KEX 兌換 EGP
￡E.1.6756540416
1 KEX 兌換 BRL
R$0.205632
1 KEX 兌換 CAD
C$0.0470486016
1 KEX 兌換 BDT
3.9320128512
1 KEX 兌換 NGN
51.167821824
1 KEX 兌換 UAH
1.3811890176
1 KEX 兌換 VES
Bs1.645056
1 KEX 兌換 PKR
Rs9.1567107072
1 KEX 兌換 KZT
17.261572608
1 KEX 兌換 THB
฿1.1364046848
1 KEX 兌換 TWD
NT$1.0745505792
1 KEX 兌換 CHF
Fr0.0292819968
1 KEX 兌換 HKD
HK$0.2556417024
1 KEX 兌換 MAD
.د.م0.3299982336