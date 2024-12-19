KIRA Network 價格 (KEX)
今天 KIRA Network (KEX) 的實時價格爲 0.03290112 USD。目前其市值爲 $ 7.36M USD。KEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KIRA Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 80.40K USD
- KIRA Network 當天價格變化爲 -4.83%
- 其循環供應量爲 224.00M USD
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今天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00167206973788254。
在過去30天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042673871。
在過去60天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0164827142。
在過去90天內，KIRA Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00642108278337104。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00167206973788254
|-4.83%
|30天
|$ -0.0042673871
|-12.97%
|60天
|$ +0.0164827142
|+50.10%
|90天
|$ +0.00642108278337104
|+24.25%
KIRA Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.95%
-4.83%
-3.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.
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|1 KEX 兌換 AUD
A$0.0523127808
|1 KEX 兌換 GBP
￡0.0259918848
|1 KEX 兌換 EUR
€0.0315850752
|1 KEX 兌換 USD
$0.03290112
|1 KEX 兌換 MYR
RM0.14805504
|1 KEX 兌換 TRY
₺1.1538422784
|1 KEX 兌換 JPY
¥5.1592246272
|1 KEX 兌換 RUB
₽3.4039498752
|1 KEX 兌換 INR
₹2.799885312
|1 KEX 兌換 IDR
Rp539.3625366528
|1 KEX 兌換 PHP
₱1.9441271808
|1 KEX 兌換 EGP
￡E.1.6756540416
|1 KEX 兌換 BRL
R$0.205632
|1 KEX 兌換 CAD
C$0.0470486016
|1 KEX 兌換 BDT
৳3.9320128512
|1 KEX 兌換 NGN
₦51.167821824
|1 KEX 兌換 UAH
₴1.3811890176
|1 KEX 兌換 VES
Bs1.645056
|1 KEX 兌換 PKR
Rs9.1567107072
|1 KEX 兌換 KZT
₸17.261572608
|1 KEX 兌換 THB
฿1.1364046848
|1 KEX 兌換 TWD
NT$1.0745505792
|1 KEX 兌換 CHF
Fr0.0292819968
|1 KEX 兌換 HKD
HK$0.2556417024
|1 KEX 兌換 MAD
.د.م0.3299982336