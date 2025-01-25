Kintsugi BTC 圖標

Kintsugi BTC 價格 (KBTC)

USD

Kintsugi BTC (KBTC) 實時價格圖表

$132,128
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-3.30%(1D)

今天 Kintsugi BTC (KBTC) 的價格

今天 Kintsugi BTC (KBTC) 的實時價格爲 132,128 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kintsugi BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.29K USD
- Kintsugi BTC 當天價格變化爲 -3.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Kintsugi BTC (KBTC) 價格表現 USD

今天內，Kintsugi BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4,648.9802883822
在過去30天內，Kintsugi BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,876.3399488000
在過去60天內，Kintsugi BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -29,762.5587040000
在過去90天內，Kintsugi BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -4,648.9802883822-3.39%
30天$ -5,876.3399488000-4.44%
60天$ -29,762.5587040000-22.52%
90天$ 0--

Kintsugi BTC (KBTC) 價格分析

Kintsugi BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 132,128
$ 132,128$ 132,128

$ 136,777
$ 136,777$ 136,777

$ 214,279
$ 214,279$ 214,279

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-3.39%

+6.47%

Kintsugi BTC (KBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.29K
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什麼是Kintsugi BTC (KBTC)

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Kintsugi BTC (KBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Kintsugi BTC (KBTC) 的其他問題

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KBTC 兌換爲當地貨幣

1 KBTC 兌換 AUD
A$208,762.24
1 KBTC 兌換 GBP
105,702.4
1 KBTC 兌換 EUR
125,521.6
1 KBTC 兌換 USD
$132,128
1 KBTC 兌換 MYR
RM577,399.36
1 KBTC 兌換 TRY
4,709,041.92
1 KBTC 兌換 JPY
¥20,615,931.84
1 KBTC 兌換 RUB
12,910,226.88
1 KBTC 兌換 INR
11,386,791.04
1 KBTC 兌換 IDR
Rp2,131,096,475.84
1 KBTC 兌換 PHP
7,696,456
1 KBTC 兌換 EGP
￡E.6,643,395.84
1 KBTC 兌換 BRL
R$780,876.48
1 KBTC 兌換 CAD
C$188,943.04
1 KBTC 兌換 BDT
16,082,620.16
1 KBTC 兌換 NGN
205,806,536.64
1 KBTC 兌換 UAH
5,538,805.76
1 KBTC 兌換 VES
Bs7,399,168
1 KBTC 兌換 PKR
Rs36,752,724.48
1 KBTC 兌換 KZT
68,318,103.68
1 KBTC 兌換 THB
฿4,432,894.4
1 KBTC 兌換 TWD
NT$4,325,870.72
1 KBTC 兌換 CHF
Fr118,915.2
1 KBTC 兌換 HKD
HK$1,027,955.84
1 KBTC 兌換 MAD
.د.م1,315,994.88