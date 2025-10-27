Kintsu Staked Hype（SHYPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 46.21 $ 46.21 $ 46.21 24H最低價 $ 49.08 $ 49.08 $ 49.08 24H最高價 24H最低價 $ 46.21$ 46.21 $ 46.21 24H最高價 $ 49.08$ 49.08 $ 49.08 歷史最高 $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 最低價 $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） -0.25% 漲跌幅（7D） +19.63% 漲跌幅（7D） +19.63%

Kintsu Staked Hype（SHYPE）目前實時價格為 $46.8。過去 24 小時內，SHYPE 的交易價格在 $ 46.21 至 $ 49.08 之間波動，市場活躍度顯著。SHYPE 的歷史最高價為 $ 53.2，歷史最低價為 $ 29.91。

從短期表現來看，SHYPE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 -0.25%，過去 7 天內累計變動為 +19.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Kintsu Staked Hype（SHYPE）市場資訊

市值 $ 283.72K$ 283.72K $ 283.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 283.72K$ 283.72K $ 283.72K 流通量 6.06K 6.06K 6.06K 總供應量 6,062.008063703539 6,062.008063703539 6,062.008063703539

Kintsu Staked Hype 的目前市值為 $ 283.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHYPE 的流通量為 6.06K，總供應量是 6062.008063703539，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 283.72K。