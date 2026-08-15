kinton the frog 今日價格

kinton the frog (KINTON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.50%。目前 KINTON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KINTON。

kinton the frog 目前市值在 $ 22,359 排名第 #-，流通供應量為 999.89M KINTON。過去 24 小時內，KINTON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00102112，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KINTON 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -5.03%。過去一天，總交易量達到 --。

kinton the frog（KINTON）市場資訊

市值 $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,894,090.070388 999,894,090.070388 999,894,090.070388

kinton the frog 的目前市值為 $ 22.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。KINTON 的流通量為 999.89M，總供應量是 999894090.070388，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.36K。