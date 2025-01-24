Kinka 價格 (XNK)
今天 Kinka (XNK) 的實時價格爲 2,664.4 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。XNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kinka 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 393.00 USD
- Kinka 當天價格變化爲 -3.20%
- 其循環供應量爲 482.00 USD
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今天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -88.150460846003。
在過去30天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +50.6574378800。
在過去60天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.9527909200。
在過去90天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -80.024404207632。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -88.150460846003
|-3.20%
|30天
|$ +50.6574378800
|+1.90%
|60天
|$ -21.9527909200
|-0.82%
|90天
|$ -80.024404207632
|-2.91%
Kinka 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-3.20%
-1.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
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|1 XNK 兌換 AUD
A$4,209.752
|1 XNK 兌換 GBP
￡2,131.52
|1 XNK 兌換 EUR
€2,531.18
|1 XNK 兌換 USD
$2,664.4
|1 XNK 兌換 MYR
RM11,670.072
|1 XNK 兌換 TRY
₺95,119.08
|1 XNK 兌換 JPY
¥413,275.084
|1 XNK 兌換 RUB
₽266,093.628
|1 XNK 兌換 INR
₹229,884.432
|1 XNK 兌換 IDR
Rp42,974,187.532
|1 XNK 兌換 PHP
₱155,521.028
|1 XNK 兌換 EGP
￡E.133,992.676
|1 XNK 兌換 BRL
R$15,773.248
|1 XNK 兌換 CAD
C$3,810.092
|1 XNK 兌換 BDT
৳324,523.92
|1 XNK 兌換 NGN
₦4,143,674.88
|1 XNK 兌換 UAH
₴111,744.936
|1 XNK 兌換 VES
Bs149,206.4
|1 XNK 兌換 PKR
Rs741,742.316
|1 XNK 兌換 KZT
₸1,385,541.288
|1 XNK 兌換 THB
฿89,736.992
|1 XNK 兌換 TWD
NT$86,886.084
|1 XNK 兌換 CHF
Fr2,397.96
|1 XNK 兌換 HKD
HK$20,729.032
|1 XNK 兌換 MAD
.د.م26,590.712