Kinka 圖標

Kinka 價格 (XNK)

USD

Kinka (XNK) 實時價格圖表

$2,664.4
$2,664.4$2,664.4
-3.20%(1D)

今天 Kinka (XNK) 的價格

今天 Kinka (XNK) 的實時價格爲 2,664.4 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。XNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Kinka 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 393.00 USD
- Kinka 當天價格變化爲 -3.20%
- 其循環供應量爲 482.00 USD

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Kinka (XNK) 價格表現 USD

今天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -88.150460846003
在過去30天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +50.6574378800
在過去60天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.9527909200
在過去90天內，Kinka 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -80.024404207632

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -88.150460846003-3.20%
30天$ +50.6574378800+1.90%
60天$ -21.9527909200-0.82%
90天$ -80.024404207632-2.91%

Kinka (XNK) 價格分析

Kinka 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2,661.66
$ 2,661.66$ 2,661.66

$ 2,821.13
$ 2,821.13$ 2,821.13

$ 4,846.93
$ 4,846.93$ 4,846.93

-0.02%

-3.20%

-1.74%

Kinka (XNK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 393.00
$ 393.00$ 393.00

482.00
482.00 482.00

什麼是Kinka (XNK)

Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations.  Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold.  As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.

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Kinka (XNK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Kinka (XNK) 的其他問題

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XNK 兌換爲當地貨幣

1 XNK 兌換 AUD
A$4,209.752
1 XNK 兌換 GBP
2,131.52
1 XNK 兌換 EUR
2,531.18
1 XNK 兌換 USD
$2,664.4
1 XNK 兌換 MYR
RM11,670.072
1 XNK 兌換 TRY
95,119.08
1 XNK 兌換 JPY
¥413,275.084
1 XNK 兌換 RUB
266,093.628
1 XNK 兌換 INR
229,884.432
1 XNK 兌換 IDR
Rp42,974,187.532
1 XNK 兌換 PHP
155,521.028
1 XNK 兌換 EGP
￡E.133,992.676
1 XNK 兌換 BRL
R$15,773.248
1 XNK 兌換 CAD
C$3,810.092
1 XNK 兌換 BDT
324,523.92
1 XNK 兌換 NGN
4,143,674.88
1 XNK 兌換 UAH
111,744.936
1 XNK 兌換 VES
Bs149,206.4
1 XNK 兌換 PKR
Rs741,742.316
1 XNK 兌換 KZT
1,385,541.288
1 XNK 兌換 THB
฿89,736.992
1 XNK 兌換 TWD
NT$86,886.084
1 XNK 兌換 CHF
Fr2,397.96
1 XNK 兌換 HKD
HK$20,729.032
1 XNK 兌換 MAD
.د.م26,590.712